Representantes de jugadores analizan la posibilidad que los equipos reduzcan los sueldos

La pandemia del Covid-19 ha generado que se paralicen diferentes actividades, entre ellas el fútbol. A nivel mundial hay preocupación de los clubes sobre cómo les afectará esta crisis. Una opción que se ha barajado en varios equipos es bajar los sueldos para minimizar el impacto económico que ha producido el coronavirus.

Sobre la posibilidad que esto se pueda aplicar en Chile, ADN Deportes consultó a varios representantes de jugadores de fútbol sobre su visión de este tema.

Arturo Jiménez, quien es parte de la empresa AIM Fútbol, aseguró que el escenario les ha afectado a todos y que buscarán reducir en lo posible los daños a sus representados.”Existe una preocupación por parte de Federaciones, clubes, futbolistas, estamos todos metidos en esta incertidumbre sobre qué va a pasar. Como empresa estamos muy alineados con lo que diga la FIFA, vamos a tratar de pelear por todos los medios que los jugadores salgan lo menos afectados posible”.

Al mismo tiempo, Jiménez no descarta que los futbolistas tengan que hacer algún sacrificio por el bien de la actividad.”Vamos a trabajar con los jugadores de crearles conciencia que si los clubes que los contratan entran en un problema grave, vamos a tener que entre todos encontrar la fórmula de que la industria pueda volver a su punto de la forma más rápida posible“, sentenció.

Diego Braga, quien trabaja con Tobías Figueroa, asegura que hasta ahora sus representados no le han comentado sobre este tema.”La realidad que todavía ningún jugador me lo ha mencionado ni tampoco ningún presidente. Yo personalmente creo que legalmente no se puede, pero conservándolo puede ser una acción del futbolista, ante esta situación que nunca antes se ha vivido, pienso que tenemos que ceder todos un poquito“.

Julio Cabrera, quien representa a Pablo Parra, entre otros jugadores, confesó que sí se le han acercado con dudas y algunos con los que trabaja se han mostrado preocupados por la situación. “Les preocupa la salud por su familia y también lo deportivo, porque todos entienden que el fútbol depende mucho del CDF. Existe la preocupación natural que puedan existir despidos, puedan llegar acuerdos con reducciones y mayor aún, clubes que no puedan sostenerse económicamente y tomar una determinación de no participar, porque la incertidumbre es grande”, afirmó.

Además, Cabrera comentó que algunos futbolistas están muy estresados con el tema.“Hay algunos que manifiestan que es justo que tengan que acceder o negociar de alguna manera los sueldos, pero hay mucha preocupación. Hay jugadores que ya están estresados en sus casas, manifiestan que los clubes les pasan las pautas para poder hacer los trabajos, pero algunos les da miedo que si no reportan, puedan ser despedidos por no realizar el trabajo”, sentenció.

Finalmente, Marcelo Contreras, quien representa a Guillermo Maripán y Gonzalo Collao, aseguró que ya hay clubes en Europa que lo han implementado, por lo que no es una locura pensar que pueda ocurrir en Chile. “No es descabellado pensar algo así, va a depender de la voluntad de los jugadores. Dada la incertidumbre del tiempo que transcurra hasta que esto termine, vamos a tener que generar algunos esfuerzos, mayores o menores, pero no es una locura. Se está aplicando en Europa, tenemos algunos casos cercanos que tenemos allá que ya comenzar a bajarse los salarios”, sentenció.

El Barcelona de Arturo Vidal ya ha anunciado que implementarán esta medida. Otro caso es el Leeds United de Marcelo Bielsa, que comunicó que tanto el cuerpo técnico y los jugadores aceptaron voluntariamente una reducción salarial.