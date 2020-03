Gustavo Lorenzetti y su paso por la U: “No me siento un ídolo para nada”

Gustavo Lorenzetti es uno de los jugadores que mejor recuerdo dejó entre los hinchas de Universidad de Chile por el título de la Copa Sudamericana 2011.

El mediocampista conversó con Redgol y aseguró que pese a todo el cariño del fanático azul, no se siente un ídolo. “No, sinceramente no me siento ídolo para nada, es una palabra mayor dentro de un club, es más, he convivido con un ídolo dentro del plantel como es Johnny Herrera para la gente y ahí uno se da cuenta de la distancia que hay entre que a uno lo aprecien o lo quieran y un ídolo”.

Además aseguró que sufrió a distancia la temporada pasada, viendo a la U pelear en la parte baja de la tabla. “Ver a la U peleando ahí abajo estando tan complicado con el tema del descenso me sorprendió primero porque cada vez que ponía el partido decía ‘hoy sale adelante’ y pasaban las fechas y se iba complicando la cosa”.

Sobre su trayectoria, confesó que fueron muchos los técnicos que le dejaron un legado, pero Sampaoli el que sacó su mejor rendimiento. “El Flaco Menotti, que fue el primero que me subió al plantel profesional de Rosario Central, después Miguel Ángel Russo el que me hace debutar. De ahí para adelante Martín Lasarte, Guillermo Hoyos, Barticciotto en la U de Conce. Y los que más sacaron rendimiento de mi como jugador, fueron Jorge Sampaoli con Sebastián Beccacece”.