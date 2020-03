AUDIO | Mora no esconde su cariño por la U: “Las ganas de volver siempre están”

Felipe Mora, delantero chileno que milita en el Portland Timbers analizó la realidad en Estados Unidos por el coronavirus.

En conversación con Los Tenores, el atacante contó detalles de cómo se ha ido adaptando a su nuevo club. “Es una ciudad muy tranquila, hay muchos jugadores latinos. Me han hecho sentir como en casa. No me ha costado tanto, el idioma cuesta un poco, pero las cosas básicas me las he sabido explicar”.

Aprovechó de contar cómo han tomado medidas en USA por el coronavirus. “Estados Unidos ha avanzado rápidamente. Aquí estos últimos días no se puede salir a no ser que sea para las cosas básicas. Desde el primer día que se empezó a ver esto, la gente tomó las precauciones que había que tomar por el tema”.

De todas formas manifestó su preocupación por familiares que están viviendo en Chile. “Ha sido un tema difícil, toda mi familia está en Chile. Tengo familiares que salen todos los días a trabajar. Uno no sabe en qué momento puede pasar algo”.

También entregó detalles de su entrenamiento. “Mandaron bicicletas, entre muchas cosas más. Nos mandan almuerzo y tenemos un programa en el celular donde registran todos. Hacen muy cómoda tu estadía”.

El formado en Audax Italiano hizo un análisis de su paso por el fútbol mexicano. “Después de mi paso por la U, en México siento que hice las cosas bien. Creo que hice muchos goles, pero siento que no se me valoró todo lo que hice. El último tiempo que estuve no jugué casi nada. Salió la posibilidad de venir a Portland, equipo que está peleando siempre arriba en la MLS, así que estoy con mucha ilusión”.

Aunque no escondió sus deseos de volver a jugar en Universidad de Chile. “Las ganas de volver a la U siempre están, pero son negociaciones que se tienen que hacer. Estamos recién a principio de año. Siempre están las ganas de volver a la U“.

Por el presente de los azules, confesó que los ha visto mejor. “La U se ve que está muy bien, que dejó atrás el torneo malo que tuvo y que se sacó el peso de encima, así que está mucho mejor”.

También, Mora aprovechó de confesar los contactos que mantuvo con otro club chileno. “Tuve contactos de Universidad Católica para volver a Chile, pero no avanzó”.