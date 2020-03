Carlos Chandía: “Roberto Tobar es el mejor árbitro de Sudamérica”

Continúan las conversaciones de Aldo Schiapacasse en el programa “Los Tenores puertas adentro” que tuvo como protagonista en un nuevo capítulo al ex ábitro FIFA y actual alcalde de Coihueco, Carlos Chandía quién repaso temas sobre la contingencia y también del mundo del fútbol.

“Hemos estado tranquilos, hemos sobrellevado muy bien el tema en Coihueco, a pesar de que tenemos un cordón sanitario, en el acceso de entrada y salida de Chillán pero nos hemos logrado desenvolver hasta aquí afortunadamente muy bien”, manifestó Chandía sobre la situación en su comuna con respecto al Covid-19.

Además comentó algunos problemas que han tenido por la situación sanitaria que también afectó a Coihueco: “Tenemos una persona (contagiada), que se dió en Chillán pero es de acá de Coihueco, trabaja en el servicio de salud, está con todos los requerimientos del ministerio para guardar el debido cuidado y aislar a esa persona y a toda su familia”.

Cerca de 4 mil habitantes es la población de adultos mayores que vive en Coihueco y que han tenido que enfrentar algunos problemas, como lo describe el ex ábitro: “Nosotros tenemos una sucursal del Banco Estado y la cerraron. Obviamente pusieron el grito en el cielo, tuvimos que hacer gestión rápidamente porque no tenemos explicaciones para darles a nuestros adultos mayores, nuestros adultos mayores necesitan subsistir y subsisten y viven con su pensión, que por lo demás es mínima, por lo tanto tuvimos que hacer el traslado de estos vecinos desde Coihueco a San Carlos, en un trayecto de casi 45 kilómetros para poder ir a pagarse”.

Como edil tuvo palabras para referirse a sus colegas alcaldes que han estado en la noticia tras una notificación de Contraloria que ha causado revuelo en los diferentes matinales de la televisión.

“He visto todo el año y hace varios años a Lavín en los matinales, no me parece sorpresa ni novedad. Me parece patético lo de Cathy Barriga, con eso lo único que hacemos es seguir desprestigiando más la política. Lo que hizo en el cementerio, aparecer en una foto sola, la gente no es tonta, la gente sabe cuando sus autoridades están y no están, no podemos abusar de la buena fe de las personas”, sostuvo Chandía.

Pero no sólo habló del coronavirus o de sus actividades como alcalde sino que también se refirió al fútbol, en el cual confesó que , “tengo abstinencia futbolística. Me entretengo viendo fútbol, veo tenis, las películas en el cable, pero acá en Coihueco hay harta pega, soy muy feliz con lo que hago en la comuna. Quise empezar a arbitrar para bajar algunos kilos y volver a retomar el estado fisico, pero con esto de la pandemia tuve que suspender todo”.

“Le arbitro principalmente a los funcionarios municipales, al funcionario de salud, otros cotejos con otras comunas”, agregó.

Carlos Chandía se refirió también al vídeo de asistencia referil que llegó este año al torneo chileno, criticando el uso de este: “Es un fútbol distorsionado. Efectivamente el VAR ha tenido una incidencia relevante en el campeonato y desperfilando un poco a los árbitros también. Yo lo dije, esto va a ser la competencia entre los árbitros que menos recurren al VAR y los que más recurren”.

“Hay un sistema que a mi me pareció al principio que yo no compartía, lo vi en el mundial de Rusia y me gustó, lo vi en la Copa América y ya no me gustó y estamos en el campeonato local y tampoco me gusta. Les ha costado a los árbitros entender la metodología que tiene que existir entre el VAR y los árbitros”, complementó el ex referí.

Hace algunos meses, el fallecimiento del ex árbitro Rubén Selman, fue un tema que impactó en el mundo del fútbol y del cual Chandía no estuvo ajeno: “Me golpeó fuerte, me complicó, quedé con mucha pena porque, bueno, todos conocíamos el temperamento de Rubén, la fuerza, la energía, es verdad que no estaba fisicamente muy bien, pero si tenía un incoveniente desde que arbitraba, yo me acuerdo en salidas que teníamos con Rubén en el ámbito internacional, que fumaba todo el tiempo, antes del partido, en el entretiempo del partido y al final del partido”.

Finalmente llenó de elogios al árbitro chileno e internacional, Roberto Tobar por su desempeño el último tiempo y no tuvo dudas en asegurar que “Roberto es el mejor árbitro de Sudamérica lejos, y espero que cuando se reanuden las clasificatorias rumbo a Catar, va a estar seguramente entre los árbitros que van a dirigir y espero que Chile clasifique y no pase lo mismo que pasó con Bascuñán y conmigo, que por no estar Chile clasificado a la copa del mundo, no pude arbitrar”.

