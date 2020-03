Johnny Herrera y la opción de retirarse: “Veremos cómo pasa el año”

Johnny Herrera fue una de las figuras de Everton de Viña del Mar en el torneo de transición hasta la suspensión del campeonato por el coronavirus.

En conversación junto a “La Estrella de Valparaíso”, el arquero aseguró que ha pasado por su cabeza la opción de retiro. “Más allá de si me quiero retirar, lo que más hay o siento es un cansancio mental, y que tiene que ver con las concentraciones, los viajes… son más de veinte años en esto, no es fácil. Veremos cómo pasa el año, pero por el momento estoy feliz y creo que he respondido a las expectativas”.

De todas formas, aseguró que si la gente lo respalda y los resultados acompañan, feliz jugaría una temporada más. “Si retomamos la senda del triunfo es muy probable que clasifiquemos a un torneo internacional. Y en lo personal veremos si me acompaña la salud y las ganas, y si la gente de acá también me quiere. Yo no tendría problemas”.

Además recalcó la importancia que tiene su hijo Bruno en el día a día. “Él se está dando cuenta de que el papá es arquero, juega fútbol y él también quiere jugar a la pelota y se pone al arco. Y eso te motiva para alargar un poquito quizás la carrera”.