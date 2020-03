Luis Baquedano sobre la suspensión del duelo con la UC: “Nos perjudicaron deportivamente fuerte”

La mesa de programación determinó suspender el partido entre Universidad Católica y Unión Española, por falta de contingente policial. Los hispanos manifestaron su descontento a través de un comunicado en sus redes sociales.

El Gerente General del elenco rojo, Luis Baquedano, conversó con Los Tenores sobre la decisión que tomaron con respecto a su duelo.”Yo estoy de acuerdo que hay situaciones que hay que ir revisando minuto a minuto, pero la pregunta que yo me hago es: El partido entre la Universidad Católica y Unión Española estaba definido con anterioridad, se sabía que iban a haber marchas, que era un día conflictivo, que la Católica iba a jugar en Brasil. Todo se sabía. ¿Qué nuevo pasó ayer para suspender el partido? En San Carlos de Apoquindo no andan ni los gorriones. Una de las razones que escuchamos por ahí es que querían toda la dotación de Carabineros para las manifestaciones que puedan haber en Plaza Baquedano. ¿Por qué no lo hacen sin público y le piden a la UC que refuercen su guardia privada? Pero de ahí a suspender el partido, no hay ninguna razón objetiva”.

El representante de Unión Española resaltó que la decisión de suspender el duelo solo es beneficioso para Universidad Católica. “El único favorecido es la Católica y el único perjudicado somos nosotros. Nos perjudicaron deportivamente fuerte, veníamos jugando bien y al final vamos a terminar jugando con Santiago Morning. No queremos ventajas deportivas ni mucho menos. Cuando participas en los torneos internacionales es el costo que hay que pagar. No participen en el campeonato, no sé. Todos sabemos que cuando jugamos partidos internacionales a mitad de semana, hay que jugar el fin de semana el campeonato nacional y necesitas un plantel más generoso para eso”.

Además, Baquedano destacó la importancia de no comenzar a suspender partidos.”Si Unión Española tiene que jugar a las tres de la mañana, nos quedamos hasta a las tres de la mañana y jugamos, salvo que pase una situación como la que ocurrió en el estadio Monumental con un jugador herido. Pero no vamos a suspender el partido porque en las tribunas esté quedando la escoba. No podemos seguir haciéndoles el juego, sino vamos a liquidar el fútbol. Estamos molestos con lo que ocurrió, porque yo no he visto a la gente de la ANFP a defender con energía esta situación”.

Finalmente, el Gerente General de los hispanos confesó que habló con los árbitros sobre las constantes polémicas en que se han visto envueltos.”Conversamos con los árbitros, yo siempre he sentido que son honestos, son malos pero son honestos. No hay un tema ético en cuestión. Nos recalcaron que no hay ningún vínculo con la ANFP para que ellos tomen decisiones. Yo no estoy diciendo que ellos sean buenos mientras nos favorezcan a nosotros. Son malos”, sentenció.