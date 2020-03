Goldberg lanza tajante frase en la U: “Caputto decidió la salida de Herrera y yo jamás veté a Pinilla”

El director deportivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, entregó algunos detalles de cómo ha sido su primer año en su cargo dentro de Universidad de Chile, haciendo hincapié en lo que sucedió con Johnny Herrera y Mauricio Pinilla en el cuadro laico.

“Nunca dudé en aceptar la propuesta. Yo tenía una visión como hincha y decía a la U le falta esto y lo otro. Y si yo estuviera haría esto. Y ahora que estoy acá, tratando de generar todas esas cosas que yo me imaginaba. Claro, todo ha sido más complicado por el ambiente que se vivía en el club. Además, uno tiene una idea y no siempre puedes plasmarla“, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió: “Mi familia está feliz, mis hijas rallan con la U (…) Nunca hubo un minuto de duda, pero reconozco que lo pasamos mal. Yo veía la cara de la gente y te prometo que había noches sin dormir. Fue un año muy complejo deportiva y financieramente. Pero a nosotros nos dieron un mandato para rearmar la política del club y eso no se consigue en un mes”.

¿Tuvo problemas con Herrera? “No. Y si dice que Hernán es un mandado es falso. Caputto decidió su salida. Él tiene la autoridad en el equipo como la tuvo Alfredo (Arias) y nosotros, dependiendo de nuestras necesidades, diseñamos el equipo. Johnny tiene todo el derecho a opinar y nosotros a estar de acuerdo o no”, lanzó el exfutbolista.

Respeto a lo que dijo Pinilla que Goldberg se había opuesto a su regreso, indicó: “Falso. Él ha peleado conmigo. No sé si eso viene de mi época de comentarista, pero no me interesa lo que diga. Si no le gustan las cosas que hacemos está bien. Sé que es hincha de la U y puede opinar, no tengo dramas, pero jamás veté a Pinilla y decir que por mí no llegó es falso. Me dolió el gol que nos hizo con Coquimbo, porque todos los goles que le hacen a la U me duelen”.

Finalmente, “Polaco” se refirió a la contratación de Walter Montillo. “No costó mucho traerlo como dijeron. Hablé con carlos (Heller) y me dijo que tuvieron un problema, pero no tan serio como para no traerlo. Tigres puso sus trabas, pero cuando ves a un jugador que se emociona como Walter, uno dice este es el tipo que quiero en la U“, cerró.