Juan Antonio Pizzi y su paso por la Roja: El balance fue positivo pese a no ir al Mundial

Poco más de dos años han pasado desde que Juan Antonio Pizzi renunció a la banca de la Selección Chilena tras dejar a la Roja fuera de la Copa del Mundo de Rusia 2018. La caída por 0-3 ante Brasil en Sao Paulo enterró toda opción de que el argentino siguiera siendo el DT del, por ese entonces, bicampeón de América.

Pese a lo traumático de sus últimas semanas, Pizzi guarda buenos recuerdos de su paso por Juan Pinto Durán: “(la experiencia) Fue positiva 100%. La selección chilena fue el punto más alto que tuve en mi carrera como técnico. Por la jerarquía y nivel de jugadores que dirigí. Ganamos la Copa América Centenario, llegamos a la final de la Copa Confederaciones y fuimos campeones también en China”, comentó en conversación con La Cuarta.

“Después de haber hecho el análisis creemos que la Copa Confederaciones impidió que los futbolistas tuvieran la frescura que necesitaban para disputar esos partidos finales de las Clasificatorias, pero no me arrepiento. Si tuviera que tomar esa decisión otra vez, volvería a jugar la Confederaciones. Chile por primera vez la diputaba y no nos podíamos dar el lujo de no ir con lo mejor”, agregó el exDT de la UC.

Sobre su análisis general en la Roja, Pizzi sostuvo que: “creo que en el balance general fue positivo, pese a esa gran desilusión fue no lograr el objetivo de ir a la Copa del Mundo”.

Copa Confederaciones y Marcelo Díaz

Respecto a la final perdida ante Alemania en la Copa Confederaciones, Pizzi fue claro: “dolió muchísimo. Perdimos injustamente creo yo. Fue un error particular que no debió haber pasado”, y sobre lo mismo complementó con la situación de Marcelo Díaz: “bajo ningún punto de vista es el responsable, al contrario, le ha dado mucho al fútbol chileno y ahora a Racing. Las críticas fueron muy injustas“, comentó.

Reinaldo Rueda

Como no podía faltar, se le consultó su opinión respecto a Reinaldo Rueda: “llegó después de una desazón muy grande que fue no ir a Rusia, pero poco a poco pudo imponer su estilo que es muy diferente a lo que promovía yo. Pero creo que tiene la capacidad de hacer un buen trabajo, hacer una buena clasificatoria y por qué no clasificar al Mundial”, dijo.

La UC

Campeón con los “cruzados” en el 2010, Pizzi recordó su paso por la precordillera: “me tocó dirigir un grupo de jugadores excepcionales, con una mentalidad muy positiva, que le permitió primero ganar el campeonato local y después disputar de igual a igual con los mejores de Sudamérica. Fue muy enriquecedor. Una alegría muy grande a nivel personal”, sostuvo.

“Católica viene haciendo una década impresionante. Es formidable. Siempre están peleando allá arriba de igual a igual. Tienen un gerente deportivo muy responsable como es el Tati. Y pese a que han cambiado de entrenadores la mentalidad sigue siendo la misma”, cerró el trasandino.