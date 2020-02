Garra Blanca pidió disculpas a Nicolás Blandi, pero amenazaron con nuevas protestas

View this post on Instagram

LOS PACOS LOS MATARON!! Carabineros de Chile asesinó a dos de nuestros hermanos hace unas semanas, uno de ellos luego del partido vs Palestino, atropellado de manera cobarde por el carro lanza aguas, el segundo por impacto de bala en su cabeza. Pocos jugadores se manifestaron o reaccionaron ante estos hechos y de parte del Club y la Sociedad Anónima ni si quiera un minuto de silencio, el juicio del Neco fue una burla, decidieron jugar sin hinchas visitantes, subieron el precio de las entradas ¿esperaban que esta hinchada callara y fuese sumisa? Su respuesta y sus medidas de seguridad fueron reprimir más a nuestra gente, llevar más carabineros y cerrar los accesos, gasear a las personas ¿de verdad creen que es normal que nos estén matando? A algunos les preocupa más lo material y lo deportivo, nosotros tenemos ideales y conciencia, aunque algunos periodistas no lo crean. Han intentado disolver y apuntar a la Garra Blanca desde siempre y no han tenido éxito, quieran o no, vamos a existir y vamos a defender siempre a los nuestros. No queremos carabineros en nuestro estadio, no queremos su represión, no queremos sus acosos a nuestras compañeras, no queremos a sus asesinos cerca, no queremos su falsa normalidad, no queremos su clasismo. No queremos el “Plan Estadio Seguro”, no queremos más derecho de admisión injustificado, no queremos más Blanco y Negro, no queremos más asesinos en el Gobierno. Pedimos las disculpas correspondientes al jugador Nicolás Blandi, la intención de esta hinchada nunca fue atacar a algún jugador. Nuestra manifestación jamás tuvo que ver con el resultado, hemos estado presentes en situaciones peores. Sin justicia no habrá normalidad, si su idea es seguir reprimiendo a nuestra gente y nuestra hinchada, nosotros seguiremos activos y combatientes. Esto recién comienza. SIN POLICÍAS, SIN MILITARES GARRA BLANCA