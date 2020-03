Tía de Pedro Ruminot tras su rutina en Viña: “Me hizo famosa”

Tras la exitosa rutina de Pedro Ruminot en el recién pasado Festival de Viña del Mar, su tía, Bernarda Torres Araneda, se refirió a la presentación de su sobrino y a las burlas que hizo sobre ella.

En conversación con La Cuarta, la mujer contó cómo vivió su “minuto de fama”, luego de haberse convertido en Trending Topic. “Salí a comprar a la carnicería y bastante gente me reconocía, hasta las niñas chicas y los vecinos. Me hizo famosa y, a decir verdad, nunca pensé que iba a pasar algo así. Esto me hace sentir más animada”, señaló.

En la entrevista, Bernarda reveló que las anécdotas del humorista son reales. “La mayoría son verdad. No le ponía de su cosecha. Son reales”, comentó.