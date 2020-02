Vocalista de Maroon 5 tras Viña 2020: No fui profesional y me disculpo por eso

El vocalista de Maroon 5, Adam Levine, grabó un extenso video que difundió en redes sociales, en donde ofreció disculpas por su desempeño sobre el escenario de la Quinta Vergara, en la última noche del Festival de Viña.

Según el norteamericano, no pudo conectar con lo que se estaba viviendo en el recinto viñamarino, a pesar de adorar a los fanáticos chilenos.

“Anoche tuvimos un show en el Festival, que es uno de los más prestigiosos y maravillosos que se pueden hacer en Chile. Es (un escenario) demasiado bueno para una banda americana”, expresó de entrada.

Con respecto a qué le ocurrió, Levine aseveró que existieron problemas técnicos y que “hubo algo que me detuvo anoche y me dejé llevar, (estaba) impactado de cómo me estaba comportando en el escenario, lo cual no es profesional y me disculpo por eso“.

El vocalista sostuvo que entregará lo mejor en esta jornada en el Bicentenario de La Florida y que Chile es uno de sus países favoritos de Latinoamérica.