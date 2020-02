Revisa la programación para este jueves en el Festival de Viña del Mar 2020

Este jueves continúa la 61° versión del Festival de la Canción de Viña del Mar, evento que hasta el momento ha contado con grandes shows y éxitos rotundos como el del puertorriqueño Ricky Martin, las chilenas Mon Laferte y Francisca Valenzuela, además del español Pablo Alborán, mientras que en el humor Stefan Kramer y Javiera Contador se han ganado todos los aplausos de la Quinta Vergara.

La quinta noche del Festival estará a cargo en su apertura por parte de los norteamericanos Marron 5. La banda californiana liderada por Adam Levine llega por primera vez a la Quinta Vergara cargados con sus grandes éxitos tras 26 años de carrera. “Memories“, “Sugar, “Animals” y “She will be loved” estarán en el repertorio.

En el humor, Paul Vásquez, más conocido como “El Flaco“, será el encargado de hacer reír a la Quinta Vergara: “la verdad es que no puedo entrar confiado. Yo no tengo público, tengo hinchada. Es mi primera vez en solitario, por lo que quiero que mi debut sea a la idea que tiene el profe y plasmarlo en el campo de juego”, adelantó en conversación con Los Tenores.

Mientras que para el cierra de la jornada, el romanticismo nuevamente se tomará el escenario del Festival. El brasileño Alexandre Pires llega a la Quinta Vergara por tercera vez en su carrera, la segunda como solista, luego de que el 2000 se separara de banda Só Pra Contrariar con quienes se presentó en 1999. El oriundo de Minas Gerais cantará sus baladas más clásicas como “Necesidad“, “Usted se me llevó la vida“, “Ámame” y “Aquí nada es igual“.

La apertura de puertas de la Quinta Vergara será a las 18:00 horas y el inicio del show está programado para las 21:15 horas.

Jueves 27 de febrero