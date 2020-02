Pablo Alborán prepara su show en Viña 2020: “Ver a la gente cantar mis canciones es como hacer el amor”

Este miércoles 26, en la tercera jornada del Festival de Viña 2020, Pablo Alborán pisará nuevamente la Quinta Vergara para reencontrarse con sus fans y refrescar el recuerdo de los triunfos que vivió en 2013 y 2016.

“Cuando vinimos por primera vez fue automático. Un efecto que abrió muchísimas puertas y estoy tremendamente agradecido“, señaló el cantautor español en la conferencia de prensa previa a su show.

De hecho, entregó una particular definición sobre la relación con su público. “Ver a la gente cantar mis canciones es como hacer el amor”, expresó. “Que un montón de gente te devuelva todo ese cariño y cante las canciones que has compuesto en tu habitación o en un hotel, a solas, es una sensación muy extraña, algo incluso que no es de este planeta”.

Alborán llegará con cuatro álbumes de estudio en su trayectoria y una batería de éxitos como “Prometo”, “Quién” y “Solamente tú”. El artista, quien abrirá la cuarta jornada festivalera, adelantó que mostrará “baile, percusión y emoción” en su show.

En ese sentido, habló sobre “Tabú”, su single más reciente a dúo con Ava Max y que tiene notas de música urbana. “Hay veces que he intentado cantar incluso en inglés o a lo mejor hacer un reggaetón al uso y no me he sentido cómodo, pero por una cuestión de que a lo mejor la canción misma no me lo pedía. Siempre y cuando el tema te lo pida hay que sentirse con ganas de experimentar“, explicó Alborán, consultado sobre su incursión en el género.

Además de Pablo Alborán, se presentará el cantautor argentino Luciano Pereyra. El grupo Fusión Humor estará a cargo de las risas.