Javiera Contador recordó su “minuto de confianza” con Chayanne: Le dijimos como un juego y el tipo entró a jugar al tiro

Este martes, en la segunda jornada del Festival de Viña del Mar 2020, se presentarán tres importantes mujeres chilenas: Mon Laferte, Francisca Valenzuela y la humorista Javiera Contador.

En conversación con Radio ADN, esta última recordó uno de los momentos más impactantes y envidiables que protagonizó cuando estuvo a cargo del backstage de Viña junto a Claudia Conserva: su “minuto de confianza” con Chayanne, donde la actriz aprovechó de “robarle” un beso en la boca.

Sobre esto, Contador comentó entre suspiros que “fue lindo eso, porque le dijimos a Chayanne como un juego y el tipo entró a jugar al tiro. ¿Te cuento algo muy gracioso de eso? En la conferencia de prensa le preguntaron a Chayanne si yo le había agarrado las partes íntimas, si le había agarrado el ‘paquete’, y Chayanne dijo ‘no, y si eso hubiera pasado, yo me quedo dentro de ese camarín’“.

“Fue muy buena onda, lo pasamos muy bien con Claudia Conserva a cargo del backstage, nos reímos mucho, y nada poh’, tengo un beso en la boca de Chayanne“, contó entre risas.

Respecto a si se había imaginado alguna vez pisar el escenario de la Quinta Vergara como humorista, Javiera reveló que “jamás, y si me lo hubieras preguntado en esta misma fecha el año pasado, tampoco. Ha sido todo muy loco, pero yo en ese sentido me gusta tomar ciertos desafíos y soy como ‘ya, sí, entretenido, demósle, vamos, trabajemos pa’ eso’. Me gusta eso, pero no me lo hubiera imaginado la verdad“.