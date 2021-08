Lady Gaga y Tonny Bennett lanzan nuevo álbum: artista celebró su cumpleaños 95

Lady Gaga anunció su nuevo trabajo musical en redes sociales junto al cantante Tony Bennett.

Stefani Germanotta -nombre real de Lady Gaga- compartió la noticia en su cuenta de Instagram, en donde detalló que se trata de un nuevo álbum en conjunto con el músico de 95 años.

Tal como recordó Lady Gaga en la publicación, la primera vez que trabajó con Tony Bennett fue en 2014 con el disco Cheek To Cheek, lo que los llevó a obtener un premio Grammy como “Mejor álbum de pop vocal tradicional”.

Stefani relató que, después de ese trabajo, Bennett la volvió a contactar. “Me preguntó si quería grabar otro álbum con él, esta vez celebrando las canciones de Cole Porter (compositor estadounidense)”, contó en la publicación de Instagram.

“Siempre me siento honrada de cantar con mi amigo Tony, así que, por supuesto, acepté la invitación”, explicó respecto a su decisión de trabajar con su colega.

“Hoy, estoy muy emocionada de anunciar que nuestro nuevo álbum Love For Sale se lanzará el 1 de octubre. ¡Pueden reservar el álbum y escuchar nuestro primer sencillo I Get A Kick Out Of You en todas partes ahora!”, anunció la artista de 35 años.

Junto con el lanzamiento de su primera canción del nuevo álbum, Tonny Bennett celebró su cumpleaños este martes. “Feliz cumpleaños. ¡Te amo!”, escribió Lady Gaga en sus redes sociales a su colega.