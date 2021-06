Ricky Martin y Paloma Mami estrenaron el colorido y sensual videoclip de “Qué Rico Fuera”

Este jueves, Ricky Martin y Paloma Mami encendieron las redes sociales y las plataformas musicales con “Qué Rico Fuera“, una colaboración que promete convertirse en un hit durante el verano del hemisferio norte y un hito más en la carrera de la artista chilena.

El videoclip se caracteriza por su sensualidad y colorido, en el contexto de una fiesta en la cuadra, con un amplio despliegue de vestuario, escenografía y luces, en el que destaca la figura del astro puertorriqueño al tratarse de su single. De hecho, una barbería y una sastrería son algunas de las locaciones ficticias que muestra esta pieza audiovisual.

Pero el registro que ya está disponible en YouTube no fue el único material que se dio a conocer de ambos. En su cuenta de Instagram, específicamente en IGTV, Ricky Martin compartió el behind the scenes de la grabación.

“Aquí estamos hoy día, es la primera vez”, dice la cantante nacional. “Vamos a pasarla bien, es una talentosa, una guerrera que trabaja con los dioses“, afirma el intérprete.

En el registro también habla el director del videoclip, Jessy Terrero, quien indica que se inspiró en Amor sin barreras (West Side Story) para este videoclip. El dominicano se ha destacado por producir videos que han alcanzado millones de reproducciones y ha trabajado con artistas como Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Jennifer López y Maluma.

Cabe destacar que en este “detrás de cámaras” también se muestran los resguardos que tomó el staff para evitar la propagación del covid-19.

Puedes ver el behind the scenes de Ricky Martin y Paloma Mami completo aquí: