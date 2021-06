RM de BTS sorprendió a ARMY con el lanzamiento de “Bicycle”, un nuevo sencillo en solitario

En medio de la celebración de su octavo aniversario, RM de BTS lanzó un tema en solitario llamado “Bicycle”.

En esta canción, el líder de Bangtan Sonyeondan muestra un lado más íntimo y tranquilo al que suelen escuchar sus fanáticas y fanáticos de todo el mundo, ya que es un tema que él mismo compuso.

Sobre su canción, Kim Namjoon comentó que “quizás anhelo muchas cosas… Tampoco sé la razón. Tal vez sea porque no tengo licencia y nunca he conducido un automóvil. Pero de cualquier forma, creo que cuando ando en bicicleta es cuando me más libre físicamente“.

“Espero que esta canción permanezca en todas sus listas de reproducción durante mucho tiempo y se convierta en su canción cuando anden en bicicleta. Si lo piensas y lo escuchas como un pequeño regalo, estaré tan feliz que no podría pedir nada más“, añadió.

Recordemos que para celebrar sus ocho años como banda, BTS realizará su tradicional FESTA, donde prometen compartir con ARMY hasta el 13 de junio.