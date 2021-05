Javiera Mena tras lanzar I. Entusiasmo, su nuevo EP: “La música te da esperanza”

Este viernes ha estado movido en lo que respecta a la música. La cantante nacional Javiera Mena lanzó su nuevo ep I. Entusiasmo, motivo por el que conversó en exclusiva con el Ciudadano ADN.

“Las primeras canciones de este álbum son puro entusiasmo, pero también hay baladas, que puede ser lo que provocó el entusiasmo. Las composiciones que vendrán en la segunda parte quizás tiene mas oscuridad, serán mas dark”, comentó Javiera Mena.

A lo anterior, Javiera Mena añadió: “La verdad creo que no queda de otra. Como seres humanos nos entusiasmamos y la música te da esperanza. Cuando estaba encerrada en mi casa sin poder realizar shows, me entusiasmaba con el arte, eso era lo que me apapachaba”.

Respecto a cómo se está viviendo actualmente la pandemia en España, Javiera Mena comentó que “se siente un poco mas de entusiasmo, porque se acerca el verano”.

“Este año será un experimento. No sé si será como antes, estos shows con mascarillas son raros, pero al menos algo se empieza a mover. Yo lo he vivido desde Chile y España, siempre he estado súper conectada. Cuando veo historias de amigos y los paisajes, me da la ‘morriña’ y extraño Chile. En España hay mucha más apertura, hay conciertos, es como todo bien controlado. Se siente la pandemia peo igual con vida social”, expresó.

Por otra parte, Javiera Mena entregó más detalles de su nuevo trabajo I. Entusiasmo. “El disco fue engendrado en el estallido y por eso tiene mucho entusiasmo. Desde mi lugar personal tiene una gran influencia de ese momento. Toda la producción la hice en pandemia, se mantiene un punto de confianza que es lo que me mantiene a flote”, aseguró.

Finalmente Javiera Mena se refirió a lo que se viene para el resto del año y mencionó que está trabajando en una colaboración con Daniela Vega.

“Supongo que el segundo semestre lanzaremos nuestro géminis. La segunda parte de I. Entusiasmo viene en el segundo semestre también. Voy a a estar tirando canciones sueltas, estoy probando cosas diferentes”, cerró la cantante.

Puedes escuchar la entrevista entera en el audio adjunto.