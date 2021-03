Justin Bieber agregó seis nuevas canciones a la versión “deluxe” de Justice, su nuevo disco

El pasado 19 de marzo, Justin Bieber lanzó su esperado álbum Justice, el cual contiene 16 canciones.

Ahora, el canadiense agregó seis nuevos temas a la edición “deluxe” de su más reciente material de estudio, el que, según sus palabras, “busca dar consuelo a quienes lo escuchen”.

“En una época en la que hay tanto mal en este planeta destrozado, todos anhelamos sanación y justicia para la humanidad. Al crear este álbum, mi objetivo es hacer música que brinde consuelo, hacer canciones con las que la gente pueda relacionarse y conectarse para que se sientan menos solos”, dijo sobre el lanzamiento de Justice.

Justice Triple Chuck Deluxe suma a las 16 canciones anteriores los temas “Here she go” con Lil Uzi Vert, “Wish you would” junto a Quavo, “I can’t be myself” colaboración con Jaden Smith, “Know no better” con DaBaby, “Name” con Tori Kelly y finalmente “Lifetime”.

Estas nuevas canciones son una forma de agradecer al recibimiento que tuvo la primera versión del disco.