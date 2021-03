Rosé de BLACKPINK debutó como solista con el lanzamiento de su disco “R”

Rosé, la vocalista principal del exitoso grupo de K-Pop BLACKPINK, debutó como solista este viernes con su primer álbum, R.

En medio de las expectativas de sus fans, la idol reveló que las dos canciones que componen este disco llegaron gracias al destino, asegurando que se enamoró de ellas inmediatamente.

La cantante, la segunda integrante del grupo en debutar como solista, desveló, este viernes a las 02:00 am (hora chilena), el videoclip de “On The Ground”, mientras que el de “Gone” lo compartió en The Show, que se realizó a fines de enero.