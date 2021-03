J Balvin lanzó “Ma’ G”, una canción que lo transporta a sus orígenes

J Balvin, uno de los artistas urbanos más importante de los últimos años, sorprendió con el lanzamiento de una nueva canción que fue presentada en una pelea de boxeo

Se trata de “Ma’ G”, un nuevo trap del colombiano que te transporta a sus orígenes.

El videoclip fue grabado en Castilla, el barrio de Medellín donde el cantante creció y registró sus primeros palos.

“Desde Medellín para el mundo, Ma’ G, cuando nadie me la dio yo me la di. No dejes de soñar”, escribió Balvin en sus redes, citando la letra de su nuevo track.