Guns N’ Roses compartió el cover que hicieron en 2019 de “Black Hole Sun” de Soundgarden

Hace unos días, Guns N’ Roses compartió el cover que realizaron de uno de los clásicos de Soundgarden.

Se trata de “Black Hole Sun”, tema que interpretaron en el festival Exit 111, en 2019.

En el video que compartieron también aparecen tocando canciones como “Live and Let Die”, “Shadow of Your Love” y “Knockin’ on Heaven’s Door” y “Paradise City”.