Gorillaz lanzó el último capítulo de Song Machine y agradeció a sus fans por la compañía en este 2020

Este fin de semana, Gorillaz compartió el último capítulo de su proyecto Song Machine Season One, con un video de “The Lost Chord”.

El video muestra Noodle, 2D, Murdoc y Russell a la orilla de “Plastic Beach”, y funciona como una continuación de la trama vista anteriormente en “The Valley of the Pagans”, su anterior videoclip. Lee John, vocalista invitado a este tema, aparece como un enorme monstruo marino.

Junto con “The Lost Chord”, la banda británica compartió otro video, que reúne sus mejores momentos de 2020, el año que describen como “uno de los más desafiantes de la historia”.

“Contra todas las expectativas, con tu ayuda y la de la familia Gorillaz, aún logramos hacer un pedazo de historia. Gracias por tu paciencia y por creer en nosotros”, escribieron, agradeciendo a sus fans por la compañía.

2020 – one of the most challenging years in human history.

But somehow, against all odds, with the help of you and the extended Gorillaz family, we still managed to make our own little piece of history.

Thanks for your patience, and for believing in Gorillaz. 👊 pic.twitter.com/A0oAKU8T53

— gorillaz (@gorillaz) December 22, 2020