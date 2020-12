Fans de The Weeknd están indignados por la colaboración de Rosalía en el remix de “Blinding Lights”

Muchos y muchas piensan que “Blinding Lights” de The Weeknd es la “mejor canción del 2020”, ya que con su ritmo, letra y videoclip logró conquistar a miles.

Sin embargo, este viernes, los fans de esta reproducida canción están completamente molestos, dado que Rosalía se unió al remix.

Esta nueva versión del tema perteneciente al disco After Hours de Abel Tesfaye indignó a los usuarios y usuarias de redes sociales, quienes aseguraron que “una patada en la cara dolía menos” que este remix.

Otros aseguraron que hay muchos artistas que no entienden que la española “ya no es fórmula para todos los remixes”. “Aprendan a no meterla en todo porque quedó demostrado que puede destruir una obra de arte como ‘Blinding Lights'”, agregaron.

Revisa algunas reacciones aquí:

Como @rosalia ya no es formula para todos los remixes aprendan a no meterla en todo por que quedo demostrado que puede destruir una obra de arte como #blindinglights de @theweeknd https://t.co/h9i4XzXg7R — JAROM Music (@JaroMMusic) December 4, 2020

Te quiero mucho Rosalía pero creo que una patada en la cara dolía menos. Pésimo regalo de cumpleaños me has dado. https://t.co/j96qDR2CX5 — Lalo (@TheLaloDiaz) December 4, 2020

*Escuchando el remix de Blinding Lights*

Rosalía: "Duermo con la luz abierta"

Yo: pic.twitter.com/8cyFzQegQr — NMB🇨🇴 (@NMB275) December 4, 2020

blinding lights remix innecesario a Rosalia no se le entiende nada y esta bien culero el remix pic.twitter.com/ZgPcuWhH0r — stan kimberly la mas preciosa (@maurybad) December 4, 2020

The Weeknd después de escuchar su remix de #blindinglights con la ROSALIA: pic.twitter.com/ySQMW2Qugz — madnesskats (@padronmad) December 4, 2020

Yo escuchando el remix de #blindinglightsremix con la Rosalía que pedo The Weeknd la cagaste así como hacer el ft con Maluma pic.twitter.com/yj1iOklHQ0 — ⛄ Cikapasi ❄️ (@Kelbetek) December 4, 2020

jaja el remix de Blinding lights con Rosalía está culero. Mantengan alejado a The Weeknd de los hispanohablantes.👍 pic.twitter.com/VoCaA0DX8P — Carlos (@playboicarlxs) December 4, 2020