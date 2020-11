“Matter of Time”: Eddie Vedder lanzará nueva canción este miércoles

Eddie Vedder lanzará “Matter of Time”, su nueva canción, esta noche.

Pese a que faltan horas para su lanzamiento, desde el Twitter oficial de Pearl Jam compartieron un pequeño teaser del tema.

Este nuevo sencillo, según explicaron desde las redes sociales de su banda, “está inspirado en la comunidad EB (epidermólisis bullosa)”.

Junto con el lanzamiento, Vedder se presentará en el evento virtual Venture Into Cures, el cual pretende ayudar a todas las personas que tienen esta enfermedad.

Tune in to Venture Into Cures tomorrow, 8pm ET to hear Eddie debut his new song "Matter of Time," accompanied by an animated music video directed by @MattFinlin & @JeffLemire. Also, hear PJ & Eddie Vedder covers from @AdamLevine & @AndraDayMusic.

RSVP: https://t.co/r4Xkyv8jt7 pic.twitter.com/N7ZSfShCw2

— Pearl Jam (@PearlJam) November 17, 2020