Luego de 15 años: System of a Down sorprendió con el lanzamiento de dos canciones

Este viernes, System of a Down sorprendió a su fanaticada al anunciar dos nuevos temas, “Protect the Land” y “Genocidal Humanoidz”.

Estas dos canciones, que tienen una fuerte carga política, son el primer lanzamiento musical de la banda desde Hypnotize, su álbum de 2006.

Ambos sencillos fueron lanzados con el fin de demostrar su apoyo al pueblo armenio, país del que es descendiente su vocalista, Serj Tankian, y que actualmente se encuentra en conflicto con Azerbaiyán.

“El momento de hacerlo es ahora. Los cuatro tenemos algo extremadamente importante que decir a una sola voz“, comentaron desde SOAD.