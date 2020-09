Este viernes, Marilyn Manson lanzó We Are Chaos, su undécimo álbum de estudio, generando dividas opiniones entre sus fans.

El sucesor de Heaven Upside Down, de 2017, contiene 10 canciones y fue producido por Shooter Jennings.

Además, este trabajo está inspirado en diversos artistas, tales como Love and Rockets, T. Rex, Echo & The Bunnymen, Joy Division y David Bowie.

We Are Chaos fue finalizado antes del comienzo de la pandemia por Covid-19, pero Manson reveló que no lo lanzó antes por una simple razón.

En conversación con Consequence of Sound, señaló que no lo hizo porque las pistas del disco “están relacionadas con lo que estamos pasando”.