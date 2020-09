¡Lo estábamos esperando! Supernova regresa con “Tan cerca”, su nuevo sencillo

View this post on Instagram

Ya empezó el pre-save 😱 Posted @withregram • @supernova_chile LLEGÓ EL MOMENTO 😍 No podemos explicarles lo emocionadísisisisísimas que estamos. Ya pueden hacer el Pre Save en Spotify y Apple Music para ser los primeros en escuchar nuestra nueva canción “Tan Cerca” el 3 de septiembre. El link está en la bio 🤗. Ha sido un larguísimo camino para llegar acá y jamás lo habríamos logrado sin la presencia y cariño permanente de ustedes. Los amamos con el alma y estamos ansiosas de que les guste, como no se pueden imaginar Agradecimientos especiales a @v.frufru por realizar esta hermosa ilustración, gracias por formar parte de esta nueva etapa. 😘😘 #aahsugar #musicachilena #lanzamiento #pop #music #contodosinopaque #girlpower @conilewin @constanzaluer @seba_sidharta @lucasandrespino @mikebassplayer @warnermusicchile @kataix_kahn