Marilyn Manson lanzó su nuevo sencillo “We Are Chaos” y anunció nuevo álbum

Este miércoles, Marilyn Manson se volvió tendencia mundial en Twitter con el lanzamiento de “We Are Chaos”, su nuevo single.

Junto con esto, el cantante estadounidense anunció que el próximo 11 de septiembre lanzará su nuevo disco, el cual recibirá el mismo nombre que el sencillo lanzado hoy.

La canción viene acompañada de un videoclip dirigido por Matt Mahurin, mientras que la portada del disco es el cuadro “Infinite Darkness”, obra del propio Manson.

We Are Chaos será el sucesor de Heaven Upside Down (2017), obra con la que Brian Hugh Warner, su nombre real, ha recibido muy buenas críticas.

Este disco contará con 10 canciones producidas por Shooter Jennings, quien aseguró en redes sociales que el nuevo material de Manson “es una auténtica obra maestra”.

Revisa algunas de las reacciones que dejó el lanzamiento de Marilyn Manson:

When I see Marilyn Manson trending for two completely different things in a space of moments of logging into twitter 😂🥺 pic.twitter.com/3M5cemc2BT

— 🎮 JUJIIJEM ✨ (@stressedoutjem) July 29, 2020