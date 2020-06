Street Damage adelanta su primer álbum de estudio con “Battlefield”

La banda nacional Street Damage, compuesta por Mario Vásquez y Pablo Oyarzún, continúan entregando adelantos de lo que será su primer álbum de estudio.

Hace algunas semanas, el conjunto de Molina lanzó “Battlefield”, el cuarto adelanto de su próximo material, y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales.

En este sencillo, a diferencia de sus trabajos anteriores, destaca el uso de sintetizadores y de nuevos elementos dando un toque distinto a esta entrega que próximamente estará dentro de las 8 canciones que estarán en el primer trabajo de larga duración de la banda.

Revisa su nuevo sencillo, que sucede a “Brand New Start”, “Cross the Vortex” y “Time To Change”, aquí.