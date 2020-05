Chancho en Piedra lanzó videoclip de “Todo se me pasa”, canción que mezcla rock con reggaetón

Chancho en Piedra lanzó el videoclip de “Todo se me pasa”, donde la emblemática banda nacional mezcla el rock con el reggaetón.

El registro audiovisual fue filmado el pasado 17 de diciembre de 2019 en el sector de Ventanas en Puchuncaví, zona donde suele haber manifestaciones a raíz de la alta contaminación que reciben los ciudadanos.

“Lo ecológico va directamente relacionado con el ser humano. Llegó la hora en que nos demos cuenta que lo ecológico y lo social son las misma cosa, la misma demanda“, explicó el bajista Felipe Ilabaca.

“El ser humano no es el dueño de la Tierra, el cambio climático nos está pasando la cuenta en todo el mundo. Todo lo que tenga que ver con el daño a la Tierra, nos afecta directamente a nosotros. El video ‘Todo Se Me Pasa’ puede decir eso: estoy súper consciente de lo que pasa en Quintero, pero bailo reggaetón y se me pasa“, agregó.

Pese a que no es el estilo que acostumbra CHEP, los fanáticos de la banda aplaudieron la canción por el contenido de la letra.

