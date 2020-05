Lady Gaga y BLACKPINK lanzaron “Sour Candy” y las redes sociales estallaron

Sin avisarle a nadie, Lady Gaga y BLACKPINK lanzaron este jueves su esperada colaboración, “Sour Candy”, la cual causó furor en redes sociales.

La canción, que dura un poco más de dos minutos, tiene un ritmo característico de Gaga con el estilo único de las idols.

El sencillo, que forma parte del nuevo álbum de la estadounidense, cuenta con más de 1,8 millón de reproducciones en YouTube y cientos de comentarios.

Además, los fanáticos de Lady Gaga, Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé compartieron cientos de memes y reacciones en Twitter.

Son los 2:39 más bellos de mi mañana. Blackpink in your area genteeee. Las quiero. 💟💞 pic.twitter.com/RgL5EpIhxC

Yo cuando me desperte en plena mañana y me entere que lady gaga saco la colaboracion con blackpink #SourCandy pic.twitter.com/2MaqSxrv7W

BLACKPINK and Lady Gaga sounds good together. #SourCandy pic.twitter.com/ZF5F4ROcst

Hermione dancing to Sour Candy by Lady Gaga and BLACKPINK is a mood

pic.twitter.com/3EYmU6x4Yj

— Andrés | Lady Gaga (@slayjoannex) May 28, 2020