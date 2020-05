Lucybell estrenó reversión de “Carnaval” junto a Consuelo Schuster

La banda chilena Lucybell estrenó “Carnaval”, en una reversión junto a la cantante nacional Consuelo Schuster.

A través de un video en YouTube, los artistas mostraron el material que se enmarca en el nuevo álbum Mil Caminos producido en 2019.

Anteriormente, en marzo el trío había presentado el single “Milagro”, que a la fecha lleva casi 315 mil reproducciones.

Sobre la nueva canción y participación de Schuster, Claudio Valenzuela alabó la calidad de la artista. “Fue una combustión espontánea. Ella entró a cantar el tema y de repente teníamos una ola increíble que transformó “Carnaval” en un movimiento bastante ondular. Habíamos cantado juntos en un homenaje a Lucho Gatica y ahí fue cuando la escuché en vivo y fue diferente. Ella es increíblemente talentosa, con una voz única y privilegiada“, comentó.

Por otra parte, Consuelo Schuster agradeció ser parte del nuevo álbum: “Me pareció muy especial ser parte de este momento y grabar Carnaval, que es de las canciones de Lucybell que más me gustan”. Así mismo, destacó que ha sido un proceso “muy bonito”. “Al cantarla me emocioné mucho y me ha llevado a recuerdos y lugares donde hay sentimientos muy profundos”, expresó.