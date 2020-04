“Compañeras y no competencia”: Denise Rosenthal y Cami emocionaron con su colaboración

View this post on Instagram

Ya está arriba esta hermosa versión de #ElAmorNoDuele . Gracias a mi compañera maravillosa por aceptar esta invitación @cami ❤️🎶🙌🏽 Te admiro siempre, juntas somos más ✊🏽💜 Con una interpretación además muy emotiva de @farkaselpeyo y Maikelito, que quisieron ser parte de este importante mensaje. Sobre todo en tiempos como los de hoy, nunca nos soltemos 😘❤️.