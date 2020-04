Sam Smith estrenó su nuevo single “I’m Ready” junto a Demi Lovato

El famoso cantante Sam Smith, liberó el pasado 14 de febrero la canción “To Die For” lo que provocó gran revuelo ya que podría lanzar un nuevo álbum. Este se suma a “How Do You Sleep” y “Dancing with a Stranger”.

En esta ocasión, el artista estrenó su nuevo single y videoclip “I’m Ready” a través de YouTube.

Asimismo, Demi Lovato realizó una colaboración en el tema, que será publicado en plataformas musicales a medianoche. Entre otros featuring, Normani destaca en lo que sería el nuevo disco del británico.

El disco que originalmente saldría el 1 de mayo, tendrá una nueva fecha y nombre, ya que debido a la pandemia por coronavirus Covid-19, el artista encontró oportuno hacerlo.

Por otra parte, Sam Smith participará el 18 de abril en el concierto virtual “One World Together At Home” organizado por Lady Gaga, y que contará con varios artistas de fama mundial.