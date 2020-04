Con críticas dispares aterrizó The New Abnormal, el nuevo disco de The Strokes

El pasado 10 de abril, la banda estadounidense The Strokes, lanzó al mercado su sexto álbum titulado The New Abnormal.

Los músicos encabezados por Julian Casablancas habían liberado tres sencillos del álbum a través de plataformas musicales: “At the Door”, “Bad Decisions” y “Brooklyn Bridge to Chorus”.

Y, a la hora de las críticas, los resultados fueron regulares. Rolling Stone, por ejemplo, le puso 3 estrellas y media al disco y precisó que la banda realizó un trabajo que “podría ser el mejor desde los días de gloria de principios de los años 2000”, agregando que “The New Abnormal todavía se las arregla para encontrar una forma fresca, aunque más discreta, de echar un vistazo a lo nocturno, algo que siempre han sido hábiles para evocar”.

Por otra parte, Pitchfork evaluó con un 5.7 de 10 el disco y consignó que escucharlo se siente como “tener caña”. “The New Abnormal podría capturar cómo se sienten los Strokes: no están listos para desaparecer, ni están preparados para un regreso. En este momento, están demasiado cansados”, mencionan.

Desde Inglaterra, NME fue más generoso, poniéndole 4 de 5 estrellas al álbum. “Este es un disco “cool”, de esos que, a regañadientes, te encanta, incluso si nunca te importó. ¿Y no es eso por excelencia The Strokes?”, se preguntan en su crítica.

La banda era una de las encargadas de cerrar las jornadas de Lollapalooza Chile, recalendarizado para noviembre.