GOT7 compartió DYE CINEMA TRAILER, el primer adelanto de su comeback

Este domingo, la banda de K-pop GOT7 compartió a través de sus redes oficiales su DYE CINEMA TRAILER, el adelanto de su próximo comeback.

El regreso oficial de Bambam, Jackson, Yugyeom, Jin-young, Young-jae, Mark y JB está programado para el 20 de abril, por lo que han publicado diversos clips e imágenes promocionales de este nuevo minidisco, el cual recibirá el nombre de DYE.

La canción que marcará su comeback se llama “Not by the moon” y podría representar el amor entre GOT7 y las AhGaSe, su club de fans.

hello this is GOT7. pic.twitter.com/nIYFYPwMaP

— nat ☾ (@LEGENDSBEOM) April 5, 2020