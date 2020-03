La filtración no le afectó: Dua Lipa lanzó su nuevo disco y las redes sociales estallaron

Esta semana, Dua Lipa compartió un registro en el que aparecía llorando por la filtración de su nuevo disco, Future Nostalgia, el cual sería lanzado en abril de este año. Sin embargo, la artista tuvo que adelantar su salida a la luz para este viernes 27 de marzo.

Y a tan sólo horas de su estreno, el nuevo material de estudio de la intérprete de “Be the one” se ha convertido en tendencia en redes sociales, donde muchos fanáticos de la joven aseguran que es “el mejor disco Pop en años”.

Con 11 canciones, Dua Lipa nuevamente logró conquistar a sus fanáticos, pese a que tenía miedo de que la recepción de Future Nostalgia se viera afectada por la filtración que sufrió a comienzos de semana.

Revisa algunas de las reacciones aquí:

Eu estou com a Dua lipa desde q escutei be the one pela primeira vez pic.twitter.com/KmzwCliRxp

@DUALIPA 's new album is incredible. Giving me amazing 80's pop vibes #FutureNostalgia #DuaLipa pic.twitter.com/rqDSVaYMA2

3 months in and @DUALIPA is already artist of the decade. QUEEN! pic.twitter.com/RkVAh4slYA

anyway stream future nostalgia and support dua lipa to end every man's whole career #FutureNostalgia pic.twitter.com/GxDQ1Mb00b

Dua Lipa: Boys will be boys will be boys will be boys will be boys

Me: BUT GIRLS WILL BE WOMEN pic.twitter.com/BT6tPpY5Uz

— Rachel O'Regan (@rachel_oregan) March 27, 2020