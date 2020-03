Porter Robinson estrena nuevo single del álbum “Nurture”

La jornada de ayer martes, el famoso DJ estadounidense Porter Robinson , estrenó nuevo single de su álbum Nurture.

Esta nueva canción, llamada “Something Comforting” ya acumula más de 160.000 reproducciones en su cuenta de Youtube y además, se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El álbum, que aún no tiene fecha de estreno, ya presentó un single llamado “Get Your Wish” el pasado 29 de enero.

Han pasado 5 años desde el último álbum de estudio del artista, por lo que los fans del también conocido como “Virtual Self“, están ansiosos por la fecha de estreno.

Conocido por temas como “Shelter”, “Sad Machine” y “Divinity”, el americano solo se ha presentado en una oportunidad en suelo nacional, siendo el 2013 en Lollapalooza su única presentación.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czoitmwOIkj","duration":"00:00:00","type":"video","download":""}]}