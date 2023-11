El exfutbolista se refirió al respecto: revelan que una infidelidad de Luis Jiménez causó el quiebre de su relación con Coté López

Después de la reciente separación entre Luis Jiménez y María José López, han surgido informaciones sobre una tercera persona que podría haber influido en el quiebre de la relación de 18 años. Se trata de una mujer atractiva que el exfutbolista conoció hace dos años. Aunque él asegura que nunca pasó nada entre ellos.

Anteriormente, la mujer, identificada como Javiera Victoria, en una conversación con Paula Escobar en Qué te lo digo, reveló que Coté López la contactó debido a los rumores de infidelidad. “La Coté López, la primera vez que me contactó, yo se lo aclaré. Me pidió detalles, yo no se los quise dar y me dijo que igual se iba a separar en algún momento“, comentó.

En cuanto a la filtración de la información, la mujer sostiene que solo se lo contó de forma personal e íntima a un amigo. “Él se dedicó a contarlo y mandarle mensajes a estas páginas de farándula (…) Jamás fue mi intención y eso la Coté lo sabe“, afirmó.

Además, la mujer afirmó que la última vez que se encontró con Luis Jiménez fue en una fiesta de Halloween. En ese momento le envió un mensaje amistoso diciendo “Qué bueno verte“, asegurando que no hubo más que eso.

Lo que dijo Luis Jiménez

Por su parte, Luis Jiménez expresó que está tranquilo por su quiebre amoroso con Coté López. Estoy tranquilo. “Terminamos en buenos términos con la Coté. Esta chica está desesperada por fama, la he bloqueado de cuatro números diferentes. No para de escribirme“, sostuvo

Cuando se le preguntó si tuvo algo con la mujer mientras estaba en una relación con María José López, el exfutbolista respondió categóricamente que “absolutamente no”.

Finalmente, acerca de esta mujer, Luis Jiménez aclaró: “Yo a ella la conocí hace como dos años. De ahí me escribe de distintos números. Pero dejar en claro que nunca he tenido algo con ella“.