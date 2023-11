En el último episodio de Tierra Brava, el reality de Canal 13, se vivió una actividad de apicultura que generó conmoción entre los participantes. Pamela Díaz sorprendió al ofrecerse para ser cubierta por un enjambre de más de 30 mil abejas, a pesar de su conocido temor por los animales.

En medio de la actividad, Pamela Díaz, también conocida como “La Fiera”, explicó su decisión, a pesar de su aversión general hacia los animales. “No me gustan los animales. Me dan miedo, me cargan. Pero me encantan las serpientes. Esto ya lo había hecho antes con traje, que no es lo mismo. Por eso ahora fue muy entretenido”, comentó.

Cuestionó a la “fierecilla” Angélica Sepúlveda

A pesar de su recelo hacia los animales, Pamela Díaz se mostró orgullosa de enfrentar este desafío y se atrevió a ser cubierta por las abejas, destacando que solicitó una fotografía para recordar la experiencia única. “Me pareció bacán y pedí que me sacaran una foto porque esto no lo iba a hacer nunca más. Nadie quiso hacerlo, ni siquiera la Angélica (Sepúlveda), tan fierecilla que es. Solo yo me atreví“, afirmó.

La participante también compartió sus sensaciones durante la actividad, destacando el zumbido de las abejas. “El ruido me pareció muy interesante, porque era tan fuerte que no escuchaba a nadie, y es rico estar aislada“, señaló.

Como era de esperar en este tipo de experiencias, Pamela Díaz recibió algunas picaduras de abejas, aunque aseguró que no representan un peligro y, de hecho, la picadura de este insecto tiene propiedades analgésicas y curativas. “Me picaron seis, dos veces en la garganta, eso me dolió igual“, compartió sobre su experiencia en la apicultura.

Es importante señalar, que este episodio de Tierra Brava fue emitido semanas después de que Pamela Díaz saliera del reality. La figura televisiva actualmente se encuentra en su hogar en Santiago e involucrada en otros proyectos.