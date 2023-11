"Me empute...": Lux Pascal relata el complejo episodio que vivió a raíz de la fama de su hermano Pedro

Recientemente Lux Pascal reveló una compleja situación que vivió a raíz de la fama que ha adquirido su hermano Pedro Pascal en los últimos años.

Durante el episodio más reciente del podcast Escápate de tu casa, de Fabrizio Copano, la hermana del actor de The Mandalorian se explayó.

El hecho tuvo lugar durante su graduación de la Escuela de Juilliard en mayo pasado, el conservatorio de artes neoyorkino donde estudió la joven.

Acorde a Lux la asistencia de Pedro Pascal a la instancia complicó todo. “Se transformó en Walmart”, relató sobre la llegada del intérprete al lugar.

Ahí un “océano de gente” no dudó en pedirle fotos y saludos, peticiones a las que el solidario intérprete no se negó. “Me emputecí, me enojé”, contó.

“En un momento estaba tan agotada de la situación que (…) lo agarré de la mano y me lo llevé“, explicó. “Yo fui como la guardaespaldas de mi hermano”.

La fama de Pedro Pascal

“El nivel de fama que tiene ahora es relativamente reciente”, aclaró en otro punto del diálogo cuando le preguntaron si aquello fue significativo al inicio de la relación con su hermano.

Incluso fue un poco más allá y detalló que las vacaciones del núcleo tienen cierta cuota de preparación a raíz de la fama del protagonista de The Last of Us.

“Él lo está haciendo y lo está haciendo súper bien”, añadió Lux frente a la carrera de su hermano. “Pero yo también miro desde lejos y digo como mmh, a mí igual me encanta subirme al metro y que nadie me huevee“.

Revisa el capítulo a continuación: