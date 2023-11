“El primer superhéroe chileno”: posible llegada de Pedro Pascal a Marvel desata locura en redes sociales

Pedro Pascal, conocido por sus papeles en “Star Wars”, “Game of Thrones” y el universo DC, ahora se prepara para asumir un nuevo rol icónico. Según el insider Daniel RPK, el actor chileno estaba en conversaciones para interpretar a Reed Richards, el Señor Fantástico, líder de Los Cuatro Fantásticos.

Aunque The Hollywood Reporter indicó que el trato aún no estaba cerrado debido a la ocupada agenda del artista, /Film asegura que ya se ha concretado su participación.

Ioan Gruffudd y Miles Teller previamente interpretaron al elástico superhéroe en adaptaciones de Fox, y John Krasinski apareció como una variante del personaje en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Sin embargo, se espera que la nueva película de Los Cuatro Fantásticos presente un cambio de dirección, situándose en un universo alternativo donde son los únicos héroes. “Un chileno en Marvel” Confirmaciones más, confirmaciones menos, la posible llegada del artista nacional a Marvel desató una locura en redes sociales, donde las y los fanáticos del actor chileno demostraron su emoción.

#HBRH

Pedro Pascal es el primer super heroe chileno.

Será Reed Richards el hombre más brillante de #Marvel #VamosChile — #HBRH (@HernanR96557145) November 16, 2023

yo digo que ahora que Pedro Pascal va ser Reed Richards deberían hacerlo chileno y que se llame Ricardo Rodríguez — renjun's bestie (@jhnykyun) November 15, 2023

Te cachai Pedro Pascal es Reed Richards?? Un chileno en Marvel?? La weá ensueño para mí — Catarsis (@CataRDJ) November 15, 2023

Si lo de Pedro Pascal siendo Reed Richards en "Fantastic Four" de Marvel llegase a ser cierto… sería algo tan grandioso, un papel que hace años ha estado rondando para varios nombres y finalmente se lo lleva un chileno!!! — Faruk (@ejopia) November 16, 2023

Pedro Pascal y Fiu son lo mejor que tenemos en este país 💖 pic.twitter.com/D89yLt00Ap — Andy J. 🦜 (@jsn_andy) November 16, 2023

Lo único que me importa es cuando va a pasar esto: pic.twitter.com/BPWJuLQtz6 — in my Pedro Pascal era (@lau__almaraz) November 16, 2023