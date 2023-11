“Yo no le tengo mala”: Marcelo Ríos se sincera sobre su relación actual con Kenita Larraín

En último episodio de Podemos Hablar, Marcelo Ríos fue uno de los protagonistas. En el programa de Chilevisión el extenista habló sobre varios sucesos tanto durante como después de su carrera deportiva, y también se refirió acerca del presente de su relación con Kenita Larraín tras su controversial divorcio en el 2008.

Durante la conversación con Julián Elfenbein, Chino Ríos expuso lo importante que fue Kenita Larraín en su demanda por difamación contra un vecino en Estados Unidos. Y es que este último, acusó al extenista de hacer ruidos innecesarios con su automóvil y expuso en grupos vecinales rumores contra el otrora número 1 del mundo.

Sobre esta situación, Marcelo Ríos contó que “entre las cosas que a mí más me dolieron fueron que dijera que yo había…. A ver, tú me habías preguntado el porqué yo me había acercado a la Kena o por qué habíamos tenido una conversación y fue por esta razón. Yo la llamé y le pedí que me ayudara en esto y ella fue amable. Él dice en una declaración que yo a ella le pegaba en el matrimonio y que en el accidente que tuvo yo estaba en el auto, que yo era un maltratador de mujeres”.

La ayuda de Kenita Larraín

Más adelante, al entregar más detalles, Chino Ríos relató: “Yo la llamé, después de no hablar mucho tiempo, y yo lo único que le pedí es que si podía decir la verdad. Ella tuvo que hablar, parece que, con un juez, por Zoom. Y le preguntan ‘¿es verdad?’, ella dice que no, ‘nunca me pegó’, ‘nunca me empujó del auto’, ‘nunca fue un golpeador de mujeres, yo tuve una relación y nos separamos’“.

Luego, agregó: “Eso me ayudó mucho porque dio a entender que él está mintiendo. Esa fue una de las cosas de por qué me acerqué a ella, de por qué empezamos a conversar de nuevo. Creo que, como dice ella, fue bonito haber hablado después de tanto tiempo y de una manera más civilizada. Yo sé que cuando uno se separa, los primeros meses, o los primeros tiempos, es difícil o de repente nunca más te hablas“.

“Nosotros terminamos porque terminamos. Pasaron todas estas cosas por ser conocidos, pero nunca tuvimos una mala relación de terminar. Se da, porque como te explico, yo creo que cuando uno se separa siempre terminas mal. Es imposible terminar a la buena. Así como terminamos a la buena, somos amigos, nos seguimos viendo, esa wea es mentira“, añadió.

No ha vuelto a acercarse a ella

Tras ello, acerca de este reencuentro amistoso con Kenita Larraín, Marcelo Ríos sostuvo que “mi acercamiento fue solamente por esto, yo la llamé pensando que no me iba a ayudar, después de tanto tiempo, y ella decidió ayudarme. Me dijo ‘siempre y cuando yo diga la verdad y no tenga que mentir, no tengo ningún problema’“.

Finalmente, sobre su relación en el presente con Kenita Larraín, Chino Ríos expresó: “La otra vez me mandó un mensaje para preguntarme cómo va el juicio. Me dijo ‘¿te ayudó?”, le dije ‘sí, me ayudaste harto’. Me ayudó y se lo agradezco. Yo no le tengo mala, lo que pasó fue un mal momento, las relaciones terminan mal“.