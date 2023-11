"No me llamaron de ni una hue...más": los descargos de Rudy Rey al ser congelado de la TV tras su paso por Viña del Mar

Rudy Rey, el humorista y ex participante de Coliseo Romano, volvió a referirse a su frustrado paso por el Festival de Viña del Mar hace casi una década.

En el año 2014 el monstruo de la Quinta Vergara no tuvo piedad con su propuesta con tintes musicales y tan solo pudo estar en el escenario durante cerca de 30 minutos.

En un nuevo registro subido a TikTok, uno de sus seguidores le preguntó por qué lo sacaron de la TV en un punto posterior al certamen viñamarino. Ahí el comediante se sinceró.

De tal forma, el comediante se sinceró y señaló que todo pasó tras asistir al espacio Más vale tarde de Mega. “Después de ese programa me congelaron. No me llamaron de ni una hue… más”, planteó.

Y si bien el programa le sirvió, ya que le pagaron $2 millones, el mismo señaló otro punto relevante. “El medio es muy pequeño. Todos los canales y todos los hueo… se comunican por interno”.

“Hace falta un telefonazo no más y nadie de invita”, teorizó Rudy Rey en el video. Ahí también agradeció poder volver en cierto punto a Mentiras Verdaderas de La Red.

El descargo de Rudy Rey post Viña: “Fueron súper pencas”

“Me usaron, me hicieron cag… en los programas de farándula”, lanzó el comediante a modo de descargo en la misma publicación. “Igual fueron súper pencas los hue… más allá de que yo haya cometido el error de hacer un show malo”, planteó el mismo.

“Fue un mal negocio para mí”, aclaró en un punto del video, señalando que no le pagaron una “millonada” por subirse al escenario. Acorde a las palabras del mismo, la rutina había funcionado en tres grabaciones previas.

En cuanto a las consecuencias, el mismo apuntó a que incluso tenía decenas de fechas en el Casino Enjoy que simplemente no se concretaron. “Después de esa hue… no te contrata nadie si te va mal”, expresó.

¿Y qué hay de volver al Festival de Viña?, por ahora Rudy Rey no lo descarta. “Sería mortal”, respondió a uno de sus seguidores que le propuso aquello.

Revive la rutina continuación: