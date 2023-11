“Le encanta defender funaos”: Mónica y Rubén reaparecen juntos tras escandalosa expulsión de Gran Hermano

Fue una imagen que se viralizó rápidamente en redes sociales. Mónica Ramos y Rubén Gutiérrez se juntaron tras la expulsión de este último de Gran Hermano.

La más vieja del reality de CHV se reunió con el excarabinero, que fue sacado de la casa debido a tocaciones indebidas a Scarlette Gálvez tras una de las fiestas del programa.

Una denuncia que la joven hizo en el confesionario, y que generó que el integrante del encierro fuese apartado de todo lo relacionado al espacio.

Sin embargo, la señora de 77 siempre se mostró del lado de Gutiérrez. Y lanzó feas declaraciones respecto a Eskarcita en algunos lives.

Mónica, funada por defender a Rubén

Incluso, la veterana se atrevió, en un programa de YouTube, a lanzar una compleja acusación contra la joven, asegurando que había cometido un delito.

“Ella no es para Hans… por lo que hizo con su pololo afuera. ¿Lo saben? Ella lo acuchilló en una disco, alterada y celosa… Yo me enteré por internet, y después averigüé bien con personas que podían haber estado en esa disco, y me dicen que es verdad”, expresó.

Un hecho por el que tuvo que salir a pedir disculpas, retractándose de sus declaraciones. Sin embargo, pese a todo esto, la mujer no aprendió. Y se juntó con el más controversial del reality en su casa.

“Yo defiendo a pie juntilla y doy fe que todo lo que él ha dicho es verdad, todo, todo (…) Yo lo quiero porque lo conocí dentro 24/7… Él es una persona honorable”, comentó muy abrazada al excarabinero en un video.

Monica supporting Ruben pic.twitter.com/VNOOH6Yzuw — Chilean Crave on the Parapanamericanos (@ChileanCrave) November 21, 2023

Una situación que generó repudio en el cibermundo, donde muchos la acusaron de defender lo indefendible. “Le encanta defender funaos”, dijeron.

– Mónica.

No olvidar que “a esta tierna abuelita” le encanta defender funa’os, partiendo por su hijo y luego el degenereke de Rubén. #GranConstanza https://t.co/owZu9CQTx5 pic.twitter.com/Qqh8jTERS7 — 𝓔𝓵 𝓜𝓪𝓬𝓾𝓶𝓫𝓸 🤡 🐾 TEAM CONY -BIGOTE (@DeRockhaw) November 21, 2023

Vieron el video de la Monica con el Ruben? Se funa sola la señora wn 🤦‍♀️ #LaResistenciaLulo #GranConstanza — Joselyn Pauvif (@toshiinaa) November 21, 2023

De esta forma, Mónica Ramos se ganó la desaprobación del público por su reunión con Rubén Gutiérrez, donde incluso algunos llegaron a pedir que no la inviten más a Gran Hermano. ¿Qué tal?