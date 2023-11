Han pasado varios días desde que Eva Gómez salió de Tierra Brava. Y recientemente, en Not News, la ex animadora del Festival de Viña del Mar, fue consultada acerca de su experiencia en el reality de Canal 13. Una instancia en la que habló acerca de sus excompañeros, entre ellos, Junior Playboy.

Y es que, es importante recordar que previo a su ingreso al reality, Junior adelantó que iba a intentar a conquistar a la exconductora de El diario de Eva. “Encuentro guapa a Eva Gómez, me gustaría conquistarla. Voy a echarle finito, con su desayuno en la mañana (sic). Creo que es un poco mecha corta, así que vamos a ir viendo, suavecito. Primero voy a encararla con la mirada, ahí voy a sacar algo de información para después conquistarla“, comentó entonces.

“Pienso que a Eva Gómez yo le voy a gustar, porque cumplo los parámetros que busca en un hombre, alguien correcto, legal, cariñoso y simpático“, añadió después.

Lo que dijo Eva sobre Junior

Mientras que, tras su salida en el reality, en el programa conducido por Nicolás Larraín, al ser consultada por Junior Playboy, Eva Gómez señaló que el participante de Tierra Brava “es muy especial. Tómate especial como tú quieras, como la interpretación que tú quieras darle“.

“No es un ser de luz. Pero insisto, yo creo que Junior no es una mala persona. Yo creo a que Junior de repente se le escapan los tarros. Pero, yo hablé mucho con él, es un gallo que adora a sus hijos. Es un gallo, que para mi gusto, lo peor que hizo fue acercarse a un árbol que le iba a dar malos frutos. Y ese árbol, que es muy listo, sabe cómo terminar culpando a Junior de un montón de cosas y de echarle la responsabilidad a él”, añadió después.

Tras ello, la ex animador del Festival de Viña reveló que estas “malas influencias” de Junior Playboy, son Luis Mateucci y Alexandra Méndez, La Chama. “Le echan fichas, él cae… Hay otras cosas que él hace por su propia voluntad. Pero le echan ficha, él cae y después los dos echan un paso atrás, se pegan un Michael Jackson, y Junior queda al frente“, sostuvo.

Finalmente, al preguntársele cuáles serán las consecuencias de su participación en Tierra Brava para Junior Playboy, Eva Gómez expresó: “No lo sé. No sé cuál era el norte de Junior al entrar a un reality. A lo mejor su norte era que hablaran mucho de él, da lo mismo si bien o mal. Hay gente que cree que cualquier publicidad es buena. No es mi caso. Pero si es así, lo hizo bien“.