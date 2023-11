Eva Gomez renuncia a Tierra Brava: este es el íntimo motivo por el que dejó el reality

Un emotivo episodio se vivió la noche del pasado martes en Tierra Brava de Canal 13, luego que la presentadora de televisión española, Eva Gómez, renunciara al reality.

Todo comenzó cuando Karla Constant llegó a la casa y reunió a los participantes para comunicarles que la ex animadora del Festival de Viña abandonaría la casa por motivos personales.

“Hay un tema familiar que me dificulta estar acá, requiere mi monitoreo desde afuera, por eso decido irme. Prefiero estar afuera contenida por mi familia y atenta”, explicó Eva Gómez, agregando que va a extrañar la experiencia.

“Me gustó mucho estar acá, me conocí mucho. Venía en un proceso que concluyó en esto, era la prueba de fuego para ver si realmente podía conocerme y quererme. Aquí me han lastimado lo que he permitido que me lastimen, he puesto límites cuando he tenido que ponerlos, y eso no lo había hecho antes, y me hace sentir orgullosa”, indicó la comunicadora.

“Siempre me voy a acordar de ella…”

Todos se mostraron conmocionados con la noticia, especialmente “Guarén”, Shirley y Camila. “Siempre me voy a acordar de ella aquí y cuando salga, lo primero que voy a hacer es ir a buscarla para tomarnos una cerveza y conocer a sus hijos. La voy a extrañar mucho”, dijo Guarén.

“Tú sabes cuánto te quiero desde el día uno. Tu salida me pone muy mal, aunque hay 15 personas más, me voy a sentir muy sola sin ti. Ahora no sé qué voy a hacer”, lloró amargamente la imitadora de Cecilia, siendo consolada por la española. Shirley, en tanto, no fue capaz de decir nada, y sólo la abrazó extensamente.

Tras su partida, Junior contó una anécdota curiosa sobre Eva. Según él, le pasó una libreta para que ella le compartiera su número y así seguir en contacto, pero ella sólo fingió anotarlo. “Hizo todo el amague con el lápiz, después veo la h… y no está. Ingenuo yo”, reclamó Playboy.

En tanto, a raíz de la salida de Eva Gómez de Tierra Brava, al reality reingreso Botota Fox.