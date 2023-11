“No sé qué me pasó, el ángel malo ganó”: Miguelito se confiesa tras fugarse de “Tierra Brava” para ir una fiesta electrónica

Entre las tantas travesuras que se han visto en Tierra Brava, la más controversial la protagonizaron Miguelito y Fabio Agostini. El ex Morandé con Compañía y el modelo español se escaparon de su encierro para participar de una fiesta electrónica en Perú. Sin embargo, fueron descubiertos, y recientemente, en conversación con ADN.cl, Miguelito hizo un mea culpa sobre esta fuga.

“Fue una estupidez. La verdad que estoy muy arrepentido, porque yo soy una persona superresponsable en mi trabajo. De hecho, creo que mi mamá televisiva, la Paola, cuando vio esto, estoy seguro de que se enojó conmigo porque yo no soy así. En los 15 años que llevo en la televisión nunca he fallado, pero en esta pasada no sé qué me pasó, el ángel malo ganó”, afirmó el comediante de talla baja.

“Es que lo vi tan mal al Fabio, que estaba casi llorando, porque era una fiesta española, una cuestión gigante. Decía ‘hostia, que me cago en la puta vida, mierda, yo tengo que estar ahí’. Wstaba mal, realmente mal”. Después, el hueón me dijo, ‘no, coño, si yo estaba molestando, estaba jodiendo’“, añadió.

Tras ello, Miguelito aseguró que “yo lo vi que estaba realmente mal, entonces le dije ‘si quieres ir yo te acompaño’, y ahí nació todo. Me dijo ‘tú no tienes cojones, no tienes huevos, eres un cobarde’. Yo estaba en pijama, me fui a vestir y después volví y le dije: ‘Estoy listo, ¿vas o no vas?’. Y él me miró y dijo ‘no, estás jodiendo, tío’. Y ahí se fue a poner zapatillas y salimos”.

“Yo pedí disculpas”

Más adelante, el también artista circense confesó que esta situación le pudo haber costado su expulsión de Tierra Brava. “No me siento orgulloso para nada de lo que hice, fue una estupidez muy, muy grande que me pudo haber costado perfectamente la salida. Y no tenía nada que alegar. Agradezco a Dios y a mis ángeles que intercedieron, porque le fallé a todos, estoy muy arrepentido. Pero uno no se puede quedar pegado en eso tampoco, porque te bajoneas y yo venía bien de ánimo y quiero seguir con ese ánimo”, sostuvo.

Finalmente, Miguelito expresó: “Yo pedí disculpas y perdón a las personas que corresponden, también a mi equipo. Y ahora en mi duelo de salvación lo hice público para que la gente no vaya a pensar que yo me pasé por la raja el castigo y todas las cosas. Al otro equipo no, porque no hay relación”.