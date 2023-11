Mamá de Hans Valdés denuncia que en Gran Hermano “ganará quien tenga más plata”

La eliminación de Hans Valdés de Gran Hermano con un 79,63% de los votos del público ha generado un fuerte desahogo por parte de su madre, Yesenia Gutiérrez, quien utilizó las redes sociales para expresar sus sentimientos y agradecimientos.

En una publicación en su página de Facebook, Yesenia Gutiérrez escribió: “Con sentimientos encontrados. Agradecer a cada persona que nos apoyó en esta etapa“. Reconoció el cariño del público durante la participación de su hijo en el reality y expresó su gratitud por el sacrificio de quienes votaron repetidamente para intentar salvar a Hans.

No obstante, la madre de Hans Valdés manifestó su descontento al alegar que el juego lo ganará quien tenga más recursos económicos: “Lamentablemente, este juego lo ganará quien tenga más plata. Se compraron más de 5 mil votos, muchas personas votaron hartas veces y no lo logramos. ¡Perdieron al mejor jugador de Gran Hermano!“.

Agradeció el apoyo a su hijo

Haciendo hincapié en el aprecio del público, la mamá del exparticipante de Gran Hermano afirmó que, a pesar de no ganar el premio del reality, Hans ya obtuvo algo invaluable: “Ganó algo que no se puede comprar que es el cariño de ustedes. Ganamos tantas personas lindas de corazón y nos creció la familia. Hoy terminó una etapa y comienza otra. ¡Hans llegará a su hogar y lo llenaremos de amor! Se vienen cosas muy lindas para él y nos queda la satisfacción de que lo dimos todo por salvarlo. Lamentablemente no se pudo”

Yesenia Gutiérrez concluyó la publicación destacando que Hans Valdés representó “muy bien a nuestra ciudad y lo hizo excelente. Dejando un gran ejemplo a la juventud y a nosotros“. Y luego, para cerrar, agregó: “Ahora a ir a esperarlo con toda la felicidad del mundo“.